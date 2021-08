Anche Paul McCartney si vaccina e fa da influencer pro-vax.

"Be Cool. Get Vax’d”, "Siate cool, vaccinatevi", ha scritto il 79enne su Instagram a corredo della tradizionale foto con ago sul braccio. In testa un berretto, a coprire la bocca una mascherina nera.

Migliaia i commenti di approvazione: “Bravissimo”, “Ti amiamo”.

E tanta invidia per l’infermiera: “Quella donna ha appena vaccinato Paul McCartney!”. Non manca chi spera che, oltre a proteggerlo dal Covid, il vaccino renda il leggendario ex Beatle anche immortale...

