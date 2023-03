Non di solo Netflix e Prime Video vive il consumatore. E proprio perché le piattaforme streaming non son mai troppe - dalle quali godersi l’esclusiva di vecchie e nuove glorie - vale la pena segnalare le uscite più interessanti previste a partire da aprile sul servizio in abbonamento di video digitale Paramount +.

Ecco pronta una bella carrellata di titoli.

Il 6 aprile si parte col film “Smile”, un horror psicologico del 2022 scritto e diretto come opera prima da Parker Finn, ispirato al corto del 2020 “Laura hasn’t slept”. A seguito del violento incidente di cui è stato vittima un suo paziente, la dottoressa Rose Cotter diverrà testimone di inspiegabili e spaventosi eventi; il solo modo che avrà di far fronte a quest’incubo sarà quello di confrontarsi una volta per tutte col suo passato. Fra gli attori abbiamo Sosie Bacon, Jessie T. Usher e Kyle Gallner.

Dal 7 aprile sarà finalmente disponibile l’attesissima serie televisiva “Grease: rise of the pink ladies” ispirata all’omonimo musical del ‘78 e ambientata quattro anni prima dei fatti narrati nella pellicola originale. Nel 1954, prima dell’esplosione del rock n roll e dei T-Birds, con le loro appariscenti giacche di pelle nera, quattro studentesse stanche di patire l’emarginazione dei compagni decidono di imporsi nella Rydell High School come vero e proprio fenomeno di costume, cambiando per sempre il proprio stile di vita. La serie è scritta e prodotta da Annabel Oakes, impegnata anche in qualità di showrunner e regista di uno degli episodi. L’episodio pilota, insieme ad altri due, è stato invece diretto da Alethea Jones, oltre a un suo contributo come produttrice esecutiva. Tra i produttori anche Adam Fishbach e le case di produzione Temple Hill e Picturestart. Alle coreografie troviamo Jamal Sims, che ha rivestito un ruolo importante anche nella regia. Le musiche sono invece ad opera di Justin Tranter, compositore e produttore musicale candidato ai Grammy Award. Tra i protagonisti ricordiamo in particolare il sensazionale quartetto, composto da Marisa Davila, (Jane), Cheyenne Isabel (Olivia), Ari Notartomaso (Cynthia), Tricia Fukuhara (Nancy).

Dall’8 aprile, il docu-film intitolato “The Quest for Tonewood” ci farà indossare i panni di un liutaio alle prese con l’arduo compito di realizzare un violino dal suono unico, capace di far vibrare all’unisono le corde dell’animo tanto del musicista quanto dell’ascoltatore. Il solo modo per compiere questa impresa è procurarsi un legno speciale ricavato da un albero sacro, presente soltanto in una foresta nei Balcani. Un racconto che alle suggestioni musicali associa quelle tipiche e più comuni del cinema d’avventura.

L’11 aprile sarà il turno di “Yonder”, la mini serie televisiva sudcoreana co-prodotta da TWING e Paramount + con gli interpreti Shin Ha-kyun e Han Ji-min. Jaehyun avverte il richiamo della moglie defunta che lo invita a dirigersi presso un luogo denominato “Yonder”, costruito sui ricordi che la stessa compagna di vita ha accumulato nel corso della sua esistenza. Pur di ritrovare il perduto amore, Jaehyun sarà disposto a mettersi in gioco in cerca di questa terra sconosciuta.

Il 18 aprile è la volta del film “La Lotteria: la leggenda del sogno messicano”, ispirato al furto realmente avvenuto presso la lotteria multimilionaria “Corazonada” da parte di un gruppo di funzionari governativi di basso rango, con aspirazioni ben al di sopra delle loro abilità criminali. Seppur catturati dalla polizia poche settimane dopo, i sette aspiranti malavitosi sono stati capaci di recuperare l’ingente somma di 160 milioni di pesos, corrispondenti all’epoca a circa 10 milioni di dollari. Tra gli attori troviamo Osvaldo Benavides, Bruno Bichir, Michelle Renaud, Flavio Medina e Ana Gonzalez Bello.

E per chiudere col botto, dal 27 aprile sarà possibile intrattenersi con “George e Tammy”, serie tv dell’emittente televisiva Showtime creata da Abe Sylvia e diretta da John Hillcoat, ispirata alla storia della più influente coppia della musica country, George Jones e Tammy Wynette, a cui dobbiamo - frutto della loro lunga e turbolenta relazione - alcuni dei brani più rappresentativi di tutti i tempi. Fra i tanti successi del duo, ad esempio, ricordiamo “Stand by your man” - fra i singoli country di maggior successo per un’artista donna - e soprattutto “He stopped loving her today”, considerato il brano country più importante mai realizzato. Con oltre trenta canzoni al primo posto in classifica il duo si è imposto nella memoria comune per i grandi successi ma anche e in particolare per una storia d’amore ricordata fra le più intense e commoventi. I protagonisti sono il candidato all’Oscar Michael Shannon e la vincitrice premio Oscar Jessica Chastain, la produzione invece è a cura di MTV Entertainment Studios, 101 Studios, Freckle Films, Mad Chance, Brolin Productions, Aunt Sylvia's Moving Picture Co. e Blank Films Inc.

Giovanni Scanu

