La pioggia ha interrotto gli ultimi minuti della rappresentazione teatrale País de Alegries, ieri sera a Lo Quarter, ma non l’entusiasmo del pubblico accorso per assistere alla commedia portata in scena dalla Nova Companya del Reganal grazie all’associazione Culturale Cabirol. Ancora una volta tutto esaurito per lo spettacolo dell’autore algherese Pino Piras.

«Purtroppo, le condizioni meteo non hanno consentito di portare a termine la commedia, interrotta dalla pioggia nell'ultima mezz'ora», commentano dall'associazione Culturale Cabirol. Poi il ringraziamento «per tutti coloro che hanno presenziato, ed erano davvero tantissimi, con un colpo d'occhio della piazza davvero impressionante. La commedia di Pino Piras si conferma tra le più apprezzate dal pubblico, e la piazza piena di ieri lo ha dimostrato plasticamente. Purtroppo il temporale che si è abbattuto sulla città non ha lasciato scampo», proseguono dall’associazione.

La Nova Companya del Reganal è composta da Nicoletta Bigi, Anna Maria Multineddu, Gabriella Caria, Aurora Bassu, Alberto Lai, Antonio Carboni, Lelle Urgias, Armando Baschini, Tore Nieddu, Berto Calaresu, Luigi Meloni, Carlo Lai, Giovanni Mura, i giovani Daniele Bassu e Andrea Bigi, i musicisti Piero Sotgiu, Franco Cano, Pietro Ledda e Alessia Pischedda. Le scenografie sono di Sergio Zidda, coordinamento e organizzazione di Giovanni Chessa. Tecnico audio - luci Attilio Lombardo.







