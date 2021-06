Entra nel vivo il Radiolina Contest. A 48 giorni dal lancio è infatti arrivato l’atteso momento di conoscere i nomi degli otto finalisti che saliranno sul palco dell’Ateneika Village per contendersi il titolo di nuovo vincitore e vedere il proprio brano interamente prodotto dalla “Radio Grande più di Un’Isola”.

Ed ecco, dunque, i nomi degli otto finalisti: Blackboard; Elemento 38; Marta Money; Negvtive; Mattia Cerrito; Musalibre; Caddeo; Where Orchids Goes to Die.

A preannunciarsi una finale con un sound fresco e variegato e un occhio alla musica delle nuove generazioni con brani tra sonorità rap e trap come quelli di Negative e Mattia Cerrito, o indie e pop con i singoli dei Musalibre, Caddeo e Marta Money.

Ci sarà anche la possibilità di riscoprire suoni elettronici e anni ’80 come quelli degli Elemento 38 o quelli punk rock dei Blackboard.

L’edizione del 2021 ha visto partecipanti da tutta l’Isola e anche la finale non sarà da meno.

Rappresentate nella finale ci saranno Porto Torres, città dei Blackboard; Lula, paese di provenienza di Negvtive; Oristano, dove ha iniziato i suoi primi accordi Marta Money; Mogoro, casa dei Where Orchids Goes to Die; per poi arrivare nell’area della città metropolitana di Cagliari con gli Elemento 38, Caddeo e Mattia Cerrito, mentre sono di Quartu Sant’Elena i Musalibre.

La finale sarà nella cornice giovane per eccellenza, quella dell’Ateneika Village, nel complesso di Sa Duchessa al CUS Cagliari, dove il 30 luglio affluiranno gli spettatori per i primi live di musica dal vivo dell’estate sarda.

Gli otto finalisti saranno inoltre i protagonisti dei live che animeranno le serate del 30 giugno, 8, 14 e 21 luglio, in preparazione al gran finale che vedrà come principali protagonisti la musica e il pubblico di Ateneika.

La finale sarà trasmessa in diretta su Videolina venerdì 30 luglio alle ore 21 a sottolineare la sinergia e il grande sforzo organizzativo da parte del Gruppo Editoriale L’Unione Sarda per la promozione e realizzazione dell’evento.

