Per cinque giorni Porto Torres sarà il centro europeo della musica polifonica grazie al Festival organizzato dal Coro Polifonico Turritano sotto la direzione artistica del Maestro Laura Lambroni. Ben otto i concerti in programma dal 15 al 19 settembre.

Si comincia mercoledì prossimo alle 19 con il primo concerto aperitivo all'interno dell'area archeologica di via Libio 53. Davanti ai reperti di età romana musica rinascimentale coi Chordés, Cristina Mura alla chitarra e i soprani Claudia Dolce e Amy Fanelli.

Giovedì 16, sempre alle 19 la pasticceria laboratorio Mel di piazza Garibaldi ospiterà i Madrigalisti Turritani diretti da Laura Lambroni per il concerto “Sweet Mel…odies”.

Venerdì 17 nella Basilica di San Gavino risuoneranno le note del Complesso Musica Antiqua diretto da Laura Lambroni che proporrà un repertorio di brani dell'autore fiammingo Josquind Desprèz in occasione del cinquecentenario dalla sua morte. A seguire l’Ensemble vocale Ricercare, formazione cagliaritana fondata da Riccardo Leone che, accompagnata dal liuto di Franco Fois con brani del periodo rinascimentale-barocco. L'ingresso è libero con prenotazione.

Il coro inglese Tenebrae (foto concessa)

Sabato 18 ben tre appuntamenti: alle 10 i turisti in partenza dalla Sardegna riceveranno un arrivederci in musica dal Coro Polifonico Turritano nel terminal Grimaldi Lines, nel molo Asi dello scalo marittimo di Porto Torres; alle 18 concerto aperitivo nel giardino dell’Hotel Libyssonis con l’Ensemble giovanile del Coro Polifonico Turritano, seguito dai Kororā di Serramanna e dalla sezione giovanile del Coro Lux Nova di Ossi. Alle 21.15 nella Basilica di San Gavino esibizione degli Hic et Nunc, formazione di Cagliari diretta da Tobia Tuveri, del coro Kairós di Serramanna diretto da Emanuele Piras e della sezione giovanile del Coro Lux Nova diretta da Salvatore Spanedda, che presenteranno un repertorio vario tra polifonia sacra e spirituale.

Domenica 19 settembre il Festival si concluderà con due appuntamenti. I protagonisti saranno i Tenebrae, diretti da Nigel Short, ensemble rinomato in tutto il mondo per le sue acclamate interpretazioni di musica corale che vanno dalle ammalianti opere appassionate del Rinascimento fino ai capolavori contemporanei. Il titolato coro inglese canterà nella Tenuta Li Lioni dalle ore 18 e nella Basilica di Porto Torres alle 21.15. I componenti del gruppo indosseranno per l'occasione i gioielli tradizionali e innovativi disegnati da Tiziana Andolfi, in sughero e filigrana d'argento.

