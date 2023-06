Nel vasto programma dell’ “Ora! Fest” - il Festival Internazionale del Cinema con sede in Puglia tutto d’orientamento green, fortemente legato al rispetto dell’ecosistema come alla valorizzazione di tematiche quali l’ambiente, la sostenibilità e la giustizia sociale - ha preso parte anche l’attore americano Matthew Modine, conosciuto in particolare per il ruolo di protagonista del capitano Joker nel capolavoro di Stanley Kubrick “Full Metal Jacket” e più recentemente per il personaggio del Dr. Brenner nella serie Netflix “Stranger Things”.

Interpellato sull’argomento, l’attore ha sottolineato la complementarietà fra cinema e sostenibilità ambientale con le seguenti dichiarazioni: «Il cinema ci permette di ampliare la parte periferica della nostra vista e di non agire con dei paraocchi. Deve essere uno strumento per tutti, per condividere e abbracciare culture da tutto il mondo. Adesso non è più il tempo di parlare ma di fare, se posso citare una battuta da Full Metal Jacket. Il tema della conservazione del pianeta è molto serio e va affrontato con atti concreti, aprendo tavoli di discussione come sta accadendo in questa kermesse. Il mio invito a tutti voi è di usare il cinema come viatico di riflessione».

Ha poi continuato le sue riflessioni affermando: «Spesso parlo di sostenibilità ambientale ai bambini delle elementari. Per convincerli gli rivolgo una semplice domanda: quando voi buttate qualcosa, dove pensate che vada? Mi rispondono che lo buttano via. Io gli chiedo che cosa significhi “via” per loro e gli rispondo che non esiste alcun via. E in questo modo li convinco dell'importanza di rispettare il pianeta».

In piena attinenza e coerenza con le suddette considerazioni, lo staff organizzativo dell’“Ora! Fest” ha stipulato un accordo con la casa di produzione Cinco Dedos Production per la realizzazione di “Heaven on Earth", un video di cinquanta secondi che diverrà la sigla della manifestazione e avrà alla linea vocale il contributo dello stesso Modine. Il medesimo impegno legato alla questione ambientale è stato riposto anche nella nuova serie in cinque episodi “Ripple Effect”, incentrata specificamente sul tema della sostenibilità e di cui sarà possibile godere a breve di un’anteprima di otto minuti.

Il programma del festival, previsto dal 3 al 7 giugno nella città di Monopoli, comprende oltre agli appuntamenti con gli illustri ospiti la presentazione di dieci film in concorso e di sei fuori concorso, ma anche di ventidue cortometraggi anche in questo caso consistenti in diciassette in concorso e cinque fuori concorso. Ciascun progetto selezionato per l’evento ha come tema portante la questione ambientale e sociale, con particolare focus sulla crisi climatica. Una scelta che prevede, attraverso l’efficacia ed immediatezza del mezzo cinematografico, di sensibilizzare sui temi proposti favorendo una riflessione che sia costruttiva e allineata alle più recenti informazioni per tutti coloro che prenderanno parte all’iniziativa.

Giovanni Scanu

© Riproduzione riservata