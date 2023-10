Non ci sono dubbi ormai sul fatto che la serie televisiva Netflix “One Piece” - ispirata all’omonimo capolavoro del manga giapponese di Eiichirō Oda, paragonabile per notorietà ed impatto sul pubblico probabilmente solo al “Dragon Ball” di Akira Toriyama - sia da considerarsi un successo a tutti gli effetti. L’ambizioso adattamento televisivo - che per lungo tempo ha creato timori e titubanze, considerando lo stile fortemente caratteristico dell’opera originale che avrebbe potuto finir penalizzato da una controparte in live action - è riuscito a convincere buona parte dalle fan base e moltissimi altri ancora a digiuno del fumetto, tanto da collocarsi già a inizio settembre in cima nella top 10 degli show più visti sulla piattaforma con la conferma giunta poco tempo dopo da parte di Netflix del rinnovo per una seconda stagione.

A seguito delle affermazioni di Marty Adelstein - CEO di Tomorrow Studios e produttore della serie - che dichiara di avere già pronti gli script per i prossimi episodi oltre alle prime stime sui tempi di realizzazione che in un periodo compreso tra un anno e i diciotto mesi dovrebbero garantire la messa in onda, cominciano già a circolare curiosità e voci di corridoio su chi nel nuovo cast potrebbe andare a ricoprire gli iconici personaggi che ancora aspettano di apparire nelle riprese.

Non a caso, l’attrice premio Oscar Jamie Lee Curtis - ritrovata di recente nel folle film fantascientifico “Everything everywhere all at once” e nello straordinario episodio 6 della seconda stagione di “The Bear” - ha dichiarato apertamente sui profili social di voler accodarsi alle richieste dei fan proponendosi per il personaggio della Dottoressa Kureha, unica superstite sull’isola di Drum dalla forza sovrumana e dotata di una corpo molto giovanile nonostante i suoi 139 anni. La Curtis afferma di essere pronta a lottare per il suddetto ruolo non appena si porrà fine allo sciopero di attori e sceneggiatori attualmente in corso.

Nel frattempo, per chi dovesse ancora recuperare le prime otto puntate, ricordiamo che l’avventura è ambientata fra le acque di un immaginario mondo piratesco, ove il personaggio di Monkey D. Luffy - ragazzo con poteri straordinari capaci di rendere il suo corpo simile alla gomma - decide di abbandonare il villaggio natale e partire alla volta del “One Piece”, l’inestimabile tesoro di Gold Roger che lo farà diventare re dei pirati. Ma il viaggio in mezzo ai mari necessiterà dei giusti compagni, di un’imbarcazione all’altezza, e delle abilità necessarie per fronteggiare temibili rivali. Nel cast possiamo trovare Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usop) e Taz Skylar (Sanji).

Di recente anche i produttori dei Tomorrow Studios Marty Adelstein e Becky Clements si sono esposti ai microfoni di Deadline per fornire qualche succosa anticipazione sui piani che riguardano un possibile e auspicato futuro della serie: «Speriamo di poter realizzare 12 stagioni. C'è così tanto materiale! Abbiamo pianificato con Matt Owens come dividere molteplici stagioni, e penso che senanche arrivassimo a realizzare 6 stagioni adatteremmo forse solo la metà dei capitoli del manga».

Se dunque la carne al fuoco non manca, sarà necessario valutare quanto a lungo il franchise televisivo riuscirà a reggere l’onda del successo per ipotizzare i prossimi sviluppi.

Giovanni Scanu

© Riproduzione riservata