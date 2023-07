Il Red Valley non smette di stupire e a meno di tre settimane dal via annuncia altri due artisti della settima edizione, in programma dal 12 al 15 agosto alla Olbia Arena: si tratta di Levante e Il Tre, che si esibiranno rispettivamente il 13 e il 14 agosto.

All’anagrafe Claudia Lagona, Levante è una delle cantautrici più importanti della scena musicale italiana, risultato raggiunto in 10 anni di carriera anche grazie a singoli di successo come “Alfredo”, “Non me ne frega niente”, “Pezzo di me” e “Tikibombom”. Pure lei come altri artisti del Red Valley 2023, su tutti Lazza e Articolo 31, è reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, al quale ha partecipato con “Vivo”, antipasto del suo quinto album “Opera Futura”.

Quanto a Il Tre, oltre a essere un gradito ritorno rispetto alla scorsa edizione, il giovane rapper romano, al secolo Guido Senia, tra i rapper emergenti più interessanti del momento, arriverà a Olbia forte anche dei singoli dell’ultima stagione, “Guess Who’s Back” e “Boogie Woogie”, usciti nel 2022, e il recentissimo “Roma”, dichiarazione d’amore alla sua città.

