“Qualcosa da dire” è l'ultima traccia dell'album che fa riferimento alle difficoltà nel comunicare e creare relazioni solide, ma in qualche modo può essere utilizzato come slogan. Dopo oltre trent'anni di attività musicale, il chitarrista e cantante Mauro Aresu ha ancora qualcosa da dire in musica e lo fa con un album che porta il suo nome e propone sei brani, alcuni tirati fuori dal cassetto, altri riarrangiati. L'album si apre con “Lady Black”, seguono “Il Pescatore”, “Reflusso”. “Blue Monn”, Baby Blues” e appunto “Qualcosa da dire”.

Nato a Lanusei ma adottato da Sassari dove lavora dagli anni '90, Mauro Aresu Inizia a suonare la chitarra a 13 anni e già a 16 forma i Poltergeist, rock band, con la quale suona e canta. Nel 1992 crea la Bau Bau Baby Blues Band. La Hoochie Coochie Band e la Bau Bau Orchestra sono altre tappe di un'attività che non si ferma mai e pur oscillando tra i generi, rimane ancorata al blues e al rock.

Le canzoni sono state registrate nel palom@studio di Paolo Poddighe. Nei brani è accompagnato dalla Bau Bau Orchestra: Stefano Alterio (batteria), Cristiano Caria Basso, Paolo Loi, Martino Roggio e Bachisio Ulgheri (chitarre), Paolo Poddighe (tastiera e piano), Andrea Polo (tromba), Enzo Poddighe, Emanuele De Palmas e Cristiano Bianco (sax), voce e cori (Gianna Dettori e Marcella Dettori).

© Riproduzione riservata