Archiviato il live di Irene Grandi, Porto Cervo si prepara ad accogliere Ermal Meta: il cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano si esibirà nella piazzetta centrale giovedì 31 luglio a partire dalle 22.

In giro per l’Italia dall’11 giugno col suo nuovo tour “Live 2025”, Ermal Meta approda in Costa Smeralda dopo i successi registrati nei principali teatri del nostro Paese, e porterà sul palco gallurese un viaggio musicale arricchito dalla presenza di altri musicisti che lo accompagneranno attraverso un repertorio capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano.

I brani più celebri, insieme a nuovi inediti e sorprendenti sperimentazioni sonore, daranno vita a uno spettacolo che intreccia musica e parole in un racconto intimo e vibrante, in perfetto equilibrio tra poesia e contemporaneità.

Reduce dalla conduzione per il secondo anno consecutivo del Concerto del Primo Maggio a Roma, insieme a Noemi e a BigMama, e dall’uscita del nuovo singolo “Ferma gli orologi”, Ermal Meta ha pubblicato da poco il suo secondo romanzo dal titolo “Le camelie invernali”. Il concerto di Porto Cervo, aperto a tutti e gratuito, rientra nel calendario degli eventi estivi organizzati dal Consorzio Costa Smeralda nell’ambito della programmazione culturale e artistica per la stagione 2025.

