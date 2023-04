Una primavera di note con la musica classica e il jazz. Otto concerti da sabato al 21 giugno per l'edizione 2023 di “Musicando per la città”, la rassegna organizzata dall’Associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi e in collaborazione con la Scuola Civica di Musica "F. De Andrè".

La manifestazione tocca alcuni luoghi e monumenti portotorresi per "amplificare" l'aspetto culturale.

Si parte questo sabato alle 20 nella scuola civica di musica “De Andrè”, con il concerto inaugurale del trio musicale formato da Tony Chessa al flauto, Michele Garofalo al corno e Matteo Taras al pianoforte.

La chiesetta di Balai ospiterà il secondo concerto, il 26 aprile. Protagonisti la cantante Denise Gueye, accompagnata dalla chitarra di Marco Carta, per un omaggio a Federico Garcia Lorca.

Questi gli altri artisti in cartellone: i pianisti Ognyan Yanchev e Alexandra Simeonova (6 maggio); il quintetto “Sale” (13 maggio); i pianisti Virginia Bini e Giulia Mundula (20 maggio); il pianista Stefano Mancuso (3 giugno); il bandoneonista Daniele Di Bonaventura (16 giugno); l'ensemble della scuola civica di musica il 21 giugno per la serata finale.

