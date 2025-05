Compie le nozze d'argento con la grande musica internazionale il fesival Musica sulle Bocche diretto dal sassofonista e compositore Enzo Favata. La prima anticipazione sulla edizione numero 25 è già un evento: arriva Bill Laurance, pianista e compositore britannico vincitore di 5 Grammy Award e tra i fondatori dello storico collettivo jazz-fusion Snarky Puppy una band a composizione variabile che è stata un'autentica rivoluzione nel jazz per la sua capacità di fondere i generi, di sperimentare continuamente, di unire improvvisazione, partiture elaborate e allo stesso tempo melodie orecchiabili.

Bill Laurance sarà protagonista di un concerto esclusivo per pianoforte solo il 22 agosto a Castelsardo, in piazza Santa Maria.

Classicamente formato ma con un’anima profondamente contemporanea, Laurance si è affermato a livello internazionale per la capacità di fondere jazz, musica classica ed elettronica, conquistando critica e pubblico con album come Affinity e Bloom, e collaborazioni con ensemble prestigiosi quali la WDR Big Band e l’Untold Orchestra. Il suo tocco pianistico, definito “incantatore” da Billboard e “da maestro del jazz” da The Guardian, promette un’esperienza immersiva e intensa.

