Irene Grandi, Michele Zarrillo, Ermal Meta e Francesco Gabbani. Ma non solo. Il Consorzio Costa Smeralda presenta il calendario degli eventi per la stagione 2025, iniziata col Premio Costa Smeralda.

Tra gli appuntamenti spiccano i concerti, ma il programma propone anche incontri letterari, mostre e serate dedicate alle tradizioni della Sardegna e ai bambini, che animeranno fino al 12 settembre Porto Cervo e altri suggestivi luoghi della zona, come la spiaggia di Capriccioli, la piazzetta centrale e la piazzetta di Porto Cervo Marina.

Gli eventi musicali organizzati dal consorzio presieduto da Renzo Persico prenderanno il via il 16 luglio con i Collage, seguirà l’esibizione dal vivo di Irene Grandi il 21 nella piazzetta di Porto Cervo ed Ermal Meta il 31 luglio, sempre nella piazzetta centrale. Francesco Gabbani guadagnerà la scena l’8 agosto nel campo sportivo comunale di Abbiadori, mentre il 20 in piazzetta a Porto Cervo sarà la volta di Michele Zarrillo e il 25 dei Neri Per Caso.

Il 26 luglio, alle 5.30 sulla spiaggia di Capriccioli, appuntamento col “Concerto all’alba”, il 5 agosto quello speciale per festeggiare il sessantesimo anniversario del Costa Smeralda Magazine e il 10 il “Concerto alla Luna”, nella piazzetta di Liscia di Vacca. Sempre in ambito musicale, torna il Classical Music Festival Costa Smeralda, l’appuntamento del Conference Center di Porto Cervo con la grande musica classica e i suoi prestigiosi artisti in quattro date (4, 8, 10 e 12 settembre).

Porto Cervo è tuttavia famosa anche per gli eventi letterari, che d’estate si accendono con la rassegna Porto Cervo Libri, e per la valorizzazione delle tradizioni locali: a tal proposito il 17 agosto la piazzetta centrale si tingerà dei colori e dei tessuti del Gran Gala della Sardegna, protagonista il folklore sardo con canti e balli, e il gran finale della degustazione dei prodotti tipici del comparto enogastronomico.

Dunque, le attività per i più piccoli: il 19 luglio lo spettacolo del Circo nella spiaggetta di Porto Cervo, le marionette nella piazzetta di Porto Cervo Marina l’11 agosto e il Teatro Circo Maccus il 22.

Dal 5 al 7 settembre il Consorzio Costa Smeralda ospiterà, inoltre, la quarta edizione di Longevity Fest. Con la direzione artistica di Pietro Mereu e il panel gestito dal direttore scientifico Giovanni Scapagnini, l’evento sarà caratterizzato da un talk con i ricercatori delle università di Harvard e Ucla e da due giorni di conferenze, coordinati dal professor Francesco Bertolini dell’università Bocconi.

© Riproduzione riservata