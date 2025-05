Gaffe per Fabrizio Moro, ieri in concerto per la festa di San Simplicio al parco Fausto Noce di Olbia.

Il cantautore romano dopo il live ha salutato e ringraziato il pubblico con una storia su Instagram e Facebook: «Grazie Olbia, grazie sardegnoli. A presto», ha scritto, utilizzando una parola che probabilmente per lui ha poco significato ma per i sardi ha il sapore dell’insulto.

C’è chi tra i follower la prende a ridere, confidando nella sicura buona fede dell’ex vincitore di Sanremo, e chi invece si offende e vorrebbe delle scuse.

