Il capolavoro di Ovidio "Le Metamorfosi" proposte in un originale incontro tra musica e teatro. Per la rassegna “I Grandi Interpreti della musica”, organizzato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, il Verdi di Sassari ospita venerdì alle 20.30 un trio d'eccezione: Domenico Nordio (violino), Orazio Sciortino (pianoforte) e Tommaso Ragno (voce narrante).

Domenico Nordio, violinista di fama mondiale, si distingue per il lirismo delle sue interpretazioni, mentre Orazio Sciortino, anche compositore, è noto per la sua versatilità e la capacità di creare drammaturgie musicali. Il concerto propone musiche di Franz Liszt, Fazil Say, Karol Szymanowski, Claude Debussy.

La voce narrante dei versi di Ovidio tradotti in prosa è quella dell'attore Tommaso Ragno, una delle più belle voci italiane, attore che riesce a dominare la scena sia al cinema (pluripremiato per "Nostalgia" e protagonista in "Vermiglio", Leone d'argento a Venezia), sia in tv ("Il miracolo" e "Fargo"), sia in teatro (ha lavorato con Ronconi e Checchi) anche in radio con il programma Ad alta voce su Rai Radio 3.

