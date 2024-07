La loro musica è un mix di jazz, funky, latin, fusion, dove non mancano anche composizioni dal carattere più intimo. Il gruppo "Bolt from the blue" (Fulmine a ciel sereno), formato da Paolo Carta Mantiglia al sax contralto, Andrea Budroni al piano, Cristiano Caria al basso e Mauro Cau alla batteria, sarà il protagonista del prossimo appuntamento della XIX edizione di Musica & Natura, la rassegna concertistica organizzata a Porto Torres dall’associazione Musicando Insieme. Domenica 28 luglio saliranno alle ore 22,00 sul palco allestito nel giardino delle Tenute Li Lioni, tra natura e buona cucina, per proporre al pubblico un sound tutto originale, una miscela esplosiva di generi diversi, un viaggio musicale pieno di energia e una interpretazione di brani di autori contemporanei del calibro di Kenny Garrett, Michael Brecker, Bob Mintzer, Chris Potter, Mike Stern, Chick Corea. Una musica ricca di contaminazioni e una mescolanza che rende omogenee le diverse influenze, brani accattivanti come “anime” che fanno parte del background dei Bolt from the blue, che partendo dagli standard del jazz si esprimono in suoni diversi. Come ogni edizione il programma di Musica & Natura si arricchisce dei corsi di perfezionamento strumentale destinato ai giovani musicisti provenienti da tutta Italia. Lunedì 29 luglioa partire dalle 21.30, infatti, presso la basilica di San Gavino si terrà il concerto finale delle Masterclass di flauto tenuta dagli illustri maestri Antonio Amenduni, Mario Bruno. Partecipate e intense, le lezioni rappresentano una occasione per approfondire le competenze tecniche musicali ma anche un momento di socializzazione e insieme di opportunità verso esperienze di alto livello.

