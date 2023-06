Grande attesa per l’uscita, venerdì 9 giugno, del nuovo disco dei King Howl, la band sarda di heavy blues che ha già preso parte a festival internazionali ed europei come “Pietrasonica Festival”, “Time in Jazz”, “Duna Jam”, “Maximum Festival”, “Crumble Fight Fest”, “Freiburg Fuzz Fest, Swanflight Festival”.

L’album, intitolato “Homecoming”, è pubblicato dalla Electric Valley Records: è nato in Sardegna ma è stato rifinito in Germania, registrato nell’Isola da Roberto Macis e Willy Cuccu, mixato da Nene Baratto e Richard Behrens al Big Snuff Studio di Berlino.

“Homecoming” è la storia di un viaggio americano, con tanto di fuga dal piccolo paese per attraversare gli Usa un po' come capita, in treno o in camion, tra città e deserti. E omaggia anche i Rolling Stones, con il classico sixties "Gimme Shelter", per poi concludere questo grande viaggio con "Home" un ritorno a casa rabbioso, ma pieno di speranza.

