Le stelle dello spettacolo approdano tra le incantevoli location della Gallura con il Festival musicale Bernardo De Muro. Luras, Tempio, Arzachena, Santa Teresa Gallura sono tra le località che ospiteranno attori e musicisti di fama: da Michele Placido a Gianmarco Tognazzi, dall’Alter Echo Quartet a Laura Morante, la formula è quella di un festival itinerante che vuole unire le arti; importanti le incursioni nell’opera di Giacomo Puccini, di cui ricorre il centenario dalla morte, e nella grande musica napoletana.

Partenza il 5 luglio, alle 21, nella suggestiva Santu Baltolu, a Luras, ai piedi dell’olivastro millenario dove è atteso il recital “Peppe Servillo legge Marcovaldo”: il cantante e attore napoletano, accompagnato alla chitarra da Cristiano Califano, porta in scena uno dei personaggi più celebri della letteratura italiana, in un omaggio a Italo Calvino. Il 9 luglio si approda ad Arzachena dove lo scenario sarà il nuraghe Albucciu; qui, con inizio alle 21.30, accompagnato dal Trio Unisono (Paolo Luiso, pianoforte, Filippo De Salvo, basso, Saverio Petruzzellis, batteria), l’attore spagnolo Sergio Muñiz racconterà “Tra le mie onde”, paradigma della nostra vita interiore, regia di Michele Mirabella.

L’11 luglio si torna in alta Gallura, a Tempio Pausania, dove, nell’anfiteatro delle Fonti, andrà in scena “Prime donne”, l’ omaggio a Giacomo Puccini che vede in scena Laura Morante. Ancora a Tempio, nella stessa cornice, il 23 luglio sale sul palco Luca Barbareschi in “Barba life”: il suo un live show ironico, controcorrente, pop, libero che vede protagonista l’attore in un viaggio nella cultura di ieri, di oggi e del futuro con un approccio intelligente e curioso insieme alla band di Marco Zurzolo. Il 5 agosto, al nuraghe Albucciu di Arzachena, dalle 21.30, Michele Placido sarà protagonista di “Serata d’onore”. Poesie e monologhi tratti da Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio, i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo e i classici napoletani interpretati da Gianluigi Esposito e Antonio Saturno, fanno dello spettacolo uno spaccato dell’intensa formazione artistica dell’attore.

Il 6 agosto si sbarca a Santa Teresa Gallura; con inizio alle 21,30, in piazza Vittorio Emanuele, l’attore Gian Marco Tognazzi interpreterà Paul McCartney nello spettacolo “Paul McCartney e I Beatles. Due leggende” : il viaggio nel mito della band inglese è affidato alla voce narrante dell’attore e all’orchestra da camera Saverio Mercadante che proporrà alcune tra le loro più celebri canzoni, rielaborate e arrangiate. Tra il 2 al 7 agosto, infine, anche l’atteso tour dell’”Alter echo string quartet”, con programma in via di definizione.

«Il dialogo tra le diverse arti e performing arts – commenta la presidente dell’Accademia Bernardo De Muro, Sara Russo – è il fil rouge di questa nuova edizione del festival: un dialogo virtuoso tra musica, parola e danza. Ci riserviamo, prossimamente, di svelare qualche altro annuncio che arricchirà il programma».

«Abbiamo lavorato intensamente per offrire un programma ricco e variegato – dice il direttore artistico dell’Accademia, Fabrizio Ruggero –, che valorizzi non solo le straordinarie capacità artistiche dei nostri ospiti, ma anche il magnifico patrimonio archeologico, ambientale e storico della Gallura. Siamo orgogliosi di portare cultura e arte e musica nei luoghi più suggestivi della nostra terra, creando un connubio unico tra spettacolo e paesaggio. Il nostro festival intende esaltare questa connessione, portando le performance artistiche in scenari che non solo fanno da cornice, ma diventano parte integrante dell'esperienza».

Gli eventi sono promossi grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna, degli enti locali, della Fondazione di Sardegna e di Salude&Trigu.

