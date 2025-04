Il più famoso, nonché il pioniere, è stato Victor Borge, pianista e comico danese. Da allora altri artisti in tutto il mondo hanno coniugato la musica classica e le gag comiche.

Uno dei più noti in Italia è il Duo Baldo, composto dal violinista statunitense Brad Repp e dal pianista Aldo Gentileschi. Il loro concerto è in programma venerdì al Teatro Verdi di Sassari (inizio alle 20.30) nell'ambito della stagione concertistica “Grandi Interpreti della Musica”, organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica.

Il Duo Baldo unisce la musica "seria" suonata seriamente con talento alla comicità, con gag esplosive sul palco. Un mix che ha conquistato il pubblico italiano e internazionale.

Il primo importante successo del Duo Baldo risale al 2004 quando il duo è stato invitato dalla “Fondazione Arpa” per accompagnare il tenore Andrea Bocelli. In seguito si è esibito, in Italia e all’estero, calcando palcoscenici prestigiosi cui il Festival di Salisburgo , il Musashino Cultural Foundation di Tokyo, la Shanghai Concert Hall.

Il duo Baldo ha partecipato al maxiconcerto Pax Mundi in ricordo di Papa Giovanni Paolo II trasmesso da Rai 2 e ha ottenuto grande successo alla trasmissione “Tu Si Que Vales” su Canale5. Il violinista Repp suona un prestigioso violino Testore del 1736.

