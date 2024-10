Lutto nel mondo della tv per la scomparsa di Adamo Dionisi. L’attore aveva 59 anni ed è morto dopo una lunga malattia.

Celebre per il ruolo di Manfredi Anacleti nella serie “Suburra”, alle spalle aveva una vita distante dal mondo della recitazione. È stato tra i capi degli ultrà Irriducibili della Lazio, poi nel 2001 un arresto per droga e gli anni a Rebibbia, dove è nato l’amore per il teatro grazie ad alcuni laboratori.

Ha esordito nel 2008 nel film “Chi nasce tondo...”. Da lì una serie di lavori fino alla svolta con il ruolo del boss in Suburra. Oltre alla celebre serie, Dionisi ha recitato negli ultimi anni in “Brutti e Cattivi” (2017), “Morrison” (2021), “Enea” (2023) e “Martedì e Venerdì” (2024).

