Due ore e mezzo di musica per un concerto nel segno della riapertura.

Maria Luisa Congiu ha inaugurato il Festival "Le Giornate del Monte Arci" offrendo al pubblico, presente senza le restrizione del distanziamento ma con tutte le precauzioni previste dai protocolli sanitari compresa l'esibizione del green pass, una performance straordinaria che ha entusiasmato i suoi numerosi fans arrivati da mezza Sardegna per applaudirla.

L'appuntamento, organizzato dal Comune di Morgongiori con il sostegno dell'Assessorato regionale del Turismo e della Fondazione di Sardegna, era inserito nel cartellone dei festeggiamenti di Santa Sofia che continueranno fino a domani.

La programmazione di spettacolo predisposta dal Comitato prosegue stasera alle 22 con un altro importante appuntamento con la musica popolare sarda.

Sul palco di Piazza Giovanni XXIII saliranno i virtuosi Roberto Fadda all'organetto, uno dei massimi rappresentanti in Sardegna dello strumento principe del repertorio tradizionale ed inserito nella pubblicazione de L'Unione Sarda "Enciclopedia della musica sarda", ed Emanuele Bazzoni cantadore, figlio d'arte e premiato giovanissimo dalla "Fondazione Daga, l'officina dei poeti" per la carriera percorsa e come buon augurio per il cammino futuro.

I due artisti, che compongono la formazione "A Ballare", sono tra i massimi specialisti del ballo sardo e ogni loro performance richiama i tanti appassionati delle coreografie tipiche del folclore isolano che possono così tornare, dopo un anno e mezzo di restrizioni, a coltivare la propria grande passione per la cultura popolare isolana.

