Dopo un picco di ascolti come quello raggiunto dalla prima stagione di “Mercoledì”, era naturale aspettarsi nel breve tempo un nuovo ciclo di episodi.

La serie televisiva Netflix co-ideata e diretta in parte da Tim Burton, incentrata sull’inquietante adolescente con poteri psichici tratta dai racconti de “La famiglia Addams”, ha dato prova di un successo fuori parametro, ponendosi in cima tra gli show più seguiti sul servizio streaming, subito dietro l’inarrestabile “Squid Game”.

Dopo la recente collaborazione per “Beetlejuice Beetlejuice”, il visionario director e la protagonista Jenna Ortega torneranno insieme pronti a portare avanti un racconto rimasto in sospeso con lo spiazzante cliffhanger dell’ultima puntata. Sul legame instaurato sul set e sul talento della giovane star, il director ha dichiarato: “Quando ho fatto Mercoledì, il motivo per cui l'ho amata immediatamente è che mi sono immedesimato così tanto nel personaggio. Ma per me non sarebbe stato possibile farlo senza di lei. Si può scrivere bene, si può fare tutto quello che si vuole, ma questo tipo di personaggio ha bisogno di una tale chiarezza, purezza e forza nell'interpretazione. Una persona deve avere queste caratteristiche. Per me è stata lei a creare lo show”.

Confermato ancora una volta il coinvolgimento dei creatori Alfred Gough e Miles Millar, si tornerà nuovamente alla Nevermore Academy, dove Mercoledì imparerà a conoscere più a fondo le sue abilità mentali. Nel corposo cast ritroveremo Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez e Luyanda Unati Lewis-Nyawo; i nuovi volti includeranno invece Billie Piper, Steve BuscemI, Evie Templeton, Owen Painter e Noah Taylor.

Giusto a proposito dei nomi di rilevo coinvolti per l’occasione, a ritagliarsi un meritato spazio ci sarà anche la star musicale e del grande schermo Lady Gaga. Sulla collaborazione insieme alla diva, la Ortega ha rilasciato qualche dettaglio in un’intervista concessa a IndieWire, affermando quanto segue: “È il massimo. È una delle persone più talentose con cui abbia mai avuto il piacere di collaborare. Sul set si è creato un ambiente speciale, anche grazie alla presenza di Tim Burton, due persone che rispetto e che mi hanno sempre ispirato moltissimo. È sorprendente scoprire quanto sia gentile e riservata. Gaga è un vero tesoro. Non sai mai cosa aspettarti da lei, ma puoi sempre contare sulla sua generosità”.

Su ciò che riguarda invece la direzione stilistica intrapresa, la Ortega conferma che i nuovi episodi avranno un taglio decisamente più horror, rivelando che assisteremo addirittura a un episodio ispirato alla sottocategoria degli slasher movie. Sul gran numero di citazioni ai film del passato che troveremo nello show, ha detto in un’intervista a Collider: “Visivamente, posso dire che ci siamo divertiti come non mai. È folle parlare di un fotogramma come questo, ma c'è un fotogramma di Pugsley che rotea gli occhi all'indietro con questo marchingegno intorno alla testa, è tutto quello che posso dire, e mi ricorda così tanto Full Metal Jacket. È folle. Così bizzarro. Ho la sensazione che ci siano un sacco di scene e inquadrature, e c'è un intero episodio basato su slasher, e facciamo un sacco di riferimenti horror. Avendo la fiducia dei produttori, abbiamo potuto fare sequenze più grandi ed elaborate, il che è molto bello”.

Con le riprese terminate a fine 2024, attualmente la seconda stagione di “Mercoledì” è in piena fase di post-produzione, come confermato dalla stessa Ortega dopo aver ammesso di aver preso parte ai lavori fino a poche settimane fa: “Siamo ancora in fase di montaggio. Stavo facendo l'ADR due settimane fa. La cosa buffa di questi lavori è che si finisce, si incarta, ma non si è ancora finito. Quindi, probabilmente ci lavorerò fino alla fine, a poco tempo dall'uscita”.

E pur considerando che il secondo ciclo di episodi aspetta ancora una data d’uscita, sembra si stia già muovendo qualcosa sullo sviluppo di un’ipotetica terza stagione. Come lasciato intendere in una recente intervista, l’attrice ha anticipato in questo senso: “Non abbiamo ricevuto un pollice in su ufficiale per la terza stagione, o un via libera dall'alto, ma so che gli sceneggiatori ci stanno lavorando parecchio. Con uno show del genere, vuoi anticipare i tempi. Quindi, credo che stiano buttando giù delle idee per evitare di fare confusione”.

Giovanni Scanu

© Riproduzione riservata