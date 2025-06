Il clavicembalo è il protagonista del prossimo concerto inserito nella rassegna “I mercoledì del Conservatorio”, il 25 giugno alle 19 nella sala Sassu del "Canepa" di Sassari. Il concerto è gratuito.

Aprirà la serata Stefano Melis Sechi, già diplomato in Organo e attualmente allievo del biennio specialistico in Clavicembalo con il docente Marco Crosetto. Nel 2024 ha vinto il primo premio assoluto nella categoria Organo al 20° Concorso Internazionale “Don Vincenzo Vitti”. Melis Sechi eseguirà la Suite n. 2 in re minore di Johann Jacob Froberger, il Capriccio sopra la Bassa Fiamenga di Girolamo Frescobaldi e il Concerto in stile italiano in fa maggiore BWV971 di Johann Sebastian Bach.

Nella seconda parte, Jacopo Tore, concertista, insegnante e compositore, proporrà invece alcune sonate per clavicembalo di Giovanni Battista Pescetti, Domenico Scarlatti, Baldassarre Galuppi, Giovanni Benedetto Platti.

