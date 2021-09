Paura per Martina Miliddi.

La ballerina dell’ultima edizione del talent Amici, nata a Cagliari e cresciuta ad Assemini, si è sentita male nei giorni scorsi tanto da dover ricorrere alle cure in ospedale.

Lo ha raccontato lei stessa sui social, senza entrare troppo nei dettagli di ciò che è successo: "Scusate dell'assenza. Sto leggermente meglio. Mi sono fatta controllare e ora abbiamo trovato la cura giusta – spiega la 21enne -. Va molto meglio. Nulla di preoccupante, abbiamo fatto dei controlli perché sono stata male. Ho avuto una piccola caduta oggi e sono andata al pronto soccorso per fare degli accertamenti per essere sicura di tutto quanto. Non stavo mangiando e bevendo".

"Mi hanno aggiunto cortisone e antibiotico perché ho avuto una forte infiammazione alla gola – continua -. Ora cerchiamo di capire se con questa cura riusciamo a sgonfiare tutto".

(Unioneonline/D)

