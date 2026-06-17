Un artista poliedrico e camaleontico, protagonista di tante stagioni del panorama tricolore: al Massimo di Cagliari sarà una speciale occasione, con Mario Lavezzi in concerto per "E la musica bussò", nel racconto di sessant'anni di musica in compagnia di un ensemble di spicco. Appuntamento alle 21 di venerdì, con la serata di giovedì che vedrà il cantautore ospite della masterclass di Accademia del Pop, in programma alle 20:30 al Teatro del capoluogo.

Compositore, produttore, frontman e animatore di storiche formazioni, con un grande occhio per il talent scouting, Lavezzi sarà ospite del doppio appuntamento come figura centrale della canzone d'autore italiana, all'interno della quale ha ricoperto ogni possibile ruolo per poco più di sei decenni. Un viaggio sonoro, che venerdì attraverserà la lunga storia e i grandi successi della musica italiana contemporanea, narrato da chi l'ha vissuta in prima persona – firmando veri e propri classici – nel prezioso accompagnamento di Stefania Secci Rosa e Francesca Loche (voci), con Massimo Satta (chitarra), Alessio Povolo (basso), Alessio Sanna (tastiere) e Daniele Russo (batteria).

Mentre giovedì, con "Professione Music Maker", l'incontro aperto a tutti sarà un momento di approfondimento e confronto con Lavezzi e la sua arte, offrendo ai partecipanti l'opportunità di conoscere da vicino il suo percorso, come anche l'approccio creativo. Sarà così affrontato il processo di scrittura di una canzone, toccando anche temi quali costruzione dell'identità artistica, produzione discografica ed esperienza professionale nell'industria musicale italiana, in una nuova iniziativa di Accademia del Pop, che sotto la direzione di Massimo Satta è parte integrante di Medinsard e Sardegna Concerti.

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