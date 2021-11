Ancora una caduta a Domenica In per Mara Venier. Durante la pubblicità, la conduttrice del contenitore domenicale di Rai 1, è scivolata in studio. Una brutta caduta, ha battuto la testa e si è fatta male al piede.

Zia Mara è tornata in studio con il piede fasciato e il ghiaccio alla testa: “Sono caduta e mi sono fatta male, non so se ce la faccio a continuare”, ha detto inizialmente. Poi con Pierpaolo Pretelli vicino ha deciso di andare avanti: “Distorsione al piede, sono caduta di faccia, gli occhiali, botta in testa. Ma non mollo, mi devono abbattere”, ha aggiunto.

La trasmissione è andata avanti per un po’ con Pretelli che stava conducendo un gioco in cui coinvolgeva il pubblico da casa. Incoraggiata dal pubblico, lei ha provato a continuare, ma durante l’intervista a Memo Remigi è apparsa molto sofferente, a tratti in lacrime, con una borsa del ghiaccio sulla fronte e la gamba distesa.

Così ha dovuto desistere, e la trasmissione si è conclusa in anticipo, poco prima delle 17. Ora i fans di zia Mara sono tutti in ansia per le sue condizioni di salute.

(Unioneonline/L)

