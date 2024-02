Di giorno le session di musica e la scrittura, di pomeriggio il mare. Come Brividi, la canzone vincitrice di Sanremo 2022, anche Tuta Gold ha visto la luce in Sardegna, a Orosei, seconda casa per Mahmood che lì ha la sua famiglia materna.

Lo ha raccontato proprio lui, al secolo Alessandro Mahmoud, 31 anni: quest'estate lo ha raggiunto uno degli autori, Francesco "Katoo" Catitti, e insieme hanno lavorato senza sosta. E il lavoro, lui, se lo portava anche a casa.

«Un pomeriggio stavo cambiando le parole di una strofa e una me l’ha suggerita mia cugina, che ha due figli e fa tutto un altro lavoro. Mi ha visto in difficoltà e sbirciando i miei fogli mi ha dato una mano: “Ma se provi a ripetere questo verbo?”. E in effetti funzionava».

«C’è anche un po’ di mia famiglia in questo testo e ne vado molto orgoglioso - continua - Certo, mia mamma non mi sopportava più quest'estate. Ho scritto cinque ritornelli di Tuta Gold, uno più brutto dell’altro. Quello finale l’ho chiuso a Milano, dopo essere tornato dalla Sardegna, con l'aiuto di Jacopo Ettorre».

Il pezzo, a pochi giorni dall’uscita, scala le classifiche di Spotify: ieri era la canzone italiana più streammata al mondo con Mahmood primo di tutti gli artisti in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo nella Daily Top Songs Global alla posizione #51 e #2 posto nella Top 50 Italia. Mahmood è stato anche l’unico in gara ad aver generato più stream nel suo secondo giorno di uscita, dimostrando una costante ascesa di popolarità, totalizzando 5,14 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali.

Intanto il videoclip di “Tuta Gold” diventa sempre più virale raggiungendo 1,38 milioni di views.

