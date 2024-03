La Pasqua di Macomer sarà caratterizzata dal "Casizuovo", la parodia carnevalesca riferita al famoso uovo di Pasqua di Chiara Ferragni, che diventa così motivo di valorizzazione del tipico casizolu, il formaggio di latte vaccino a pasta filata, prodotto con antiche tecniche. Il tutto, infatti, si trasforma in elemento portante del contest fotografico carnevalesco "Macometimascheri", che è stato trasformato in "Casizolu Contest".

Proprio il formaggio tipico è stato il motivo trainante del Contest fotografico, non solo per le numerose provolette messe in palio per la manifestazione, ma per la fantasia che ne è scaturita. Una delle 30 foto premiate, infatti, ha fatto diventare il famoso uovo di Pasqua della Ferragni una provoletta, il "Casizuovo", quindi il primo premio della manifestazione.

Il Casizolu Contest è stato aggiunto proprio per onorare le provolette tipiche della zona, che sono state anche i premi più graditi della singolare iniziativa. Nato cinque anni fa, il Contest fotografico di carnevale del gruppo di facebook "Sei di Macomer se..." è stato quindi un altro successo. In tanti hanno pubblicato sul social le loro foto di carnevale. Migliaia le interazioni col gruppo, con 4mila commenti e oltre 30 mila reaction. Circa 30 le foto premiate. Il "Casizuovo", nella foto vincitrice della manifestazione, è ben rappresentato da due bambini, che imitano Chiara Ferragni e Fedez.

