Lutto per Gianluca Grignani, è morto il padre Paolo.

Lo ha annunciato lo stesso cantautore postando una foto di lui bambino con il papà: «E per il resto ognuno giudichi se stesso... Ciao papà», ha scritto sui social citando un verso di «Quando ti manca il fiato», il brano che aveva portato a Sanremo dedicato proprio ai rapporti complicati con il genitore.

«Mio padre vive in Ungheria e non ci vediamo da 15 anni - aveva spiegato Grignani, 51 anni, ai tempi del Festival -. Non ha ancora sentito la canzone e non vorrei che gli scoppiasse il cuore».

Il brano, aveva detto ancora, «è nato di getto, dopo una telefonata inattesa di mio padre, che dopo anni mi chiedeva se sarei andato al suo funerale. Poi l'ho lasciata e ripresa più volte. Qualche tempo fa l'avevo anche già presentata a un festival, ma poi la ritirai perché non ero pronto».

Spesso Grignani ha raccontato il dolore per il divorzio dei genitori e le lunghe assenze del papà, commerciante di articoli per fotografi: «Anche se son cresciuto da solo, a modo mio – canta nel pezzo – ciao papà o addio papà, questa canzone te la canto adesso perché tu sappia che ti amo lo stesso. E per il resto ognuno giudichi se stesso».

(Unioneonline/D)

