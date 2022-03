“Mi alleno tutti i giorni e presto attenzione a quel che metto in tavola. Ieri come oggi".

Lorella Cuccarini, 56 anni, racconta al Corriere come sono cambiate le sue abitudini alimentari: “Nel tempo ho seguito diversi regimi alimentari – spiega - a volte sbagliando. Ricordo in particolare l’iperproteica: all’epoca andava di moda. Tornassi indietro, la eviterei: può essere dannosa, soprattutto se a base di sola carne”.

"Il benessere – continua – è una questione di testa, non di taglia. Una dieta ben fatta non dovrebbe essere escludente, né punitiva, ma una abitudine a mangiare in maniera bilanciata a lungo”.

Esattamente vent’anni fa le fu diagnosticato un tumore, per cui la ballerina romana è stata sottoposta all’asportazione della tiroide con successivi problemi di peso: “Ne sono uscita grazie a cure mirate. L’alimentazione ha contribuito, non poco, a rimettermi in sesto. Mi sono ritrovata con determinazione. E lo sguardo fisso sui valori che contano, come quello della convivialità che era lì, andava solo riguadagnata”.

Ecco perché, dal 2014, sostiene “Never Give Up”, associazione no profit per lo studio e la cura dei disturbi del comportamento alimentare.

Ballerina, cantante e oggi conduttrice, Cuccarini sta vivendo un periodo particolarmente prolifico in Mediaset: è stata insegnante di danza e ora di canto nel talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi e ha condotto anche Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti, tornando alla corte di Antonio Ricci dopo ben ventuno anni.

