Il dissing tra Fedez e Tony Effe – quella pratica storica dell’hip-hop in cui ci si scaglia addosso canzoni scritte per insultarsi – si arricchisce ogni giorno di un nuovo capitolo. Ieri sera l’ultimo: l’ex Dark Polo Gang ha pubblicato "Chiara", brano revenge uscito in anticipo sul suo canale Youtube in cui tira apertamente in ballo la famiglia del rapper di Rozzano. E che, come le altre “diss track”, fa milioni di ascolti in pochissimo tempo.

Ma cosa è successo dall’inizio? I due, che si conoscono da tempo, sono sempre stati in buoni rapporti. Finché non è successo qualcosa, una collaborazione sfumata oppure un avvicinamento poco gradito tra Tony Effe e Chiara Ferragni (mai confermato). Fatto sta che, almeno pubblicamente, tutto è iniziato quando Fedez ha fatto uscire “Di Caprio” con Niky Savage e Tony Effe lo ha accusato di aver scelto la sua «brutta copia» dopo che lui si era rifiutato di collaborare al pezzo. Martedì poi, al format «Red Bull 64 bars», Tony si è esibito con versi con chiari riferimenti: «La Chiara dice che mi adora». E ancora: «Fai beneficenza ma rimani un viscido».

Fedez ha risposto mercoledì con “L’infanzia difficile di un benestante”: «Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami», canta contro il trapper romano (figlio di un orafo): «Sei finto fuori e marcio dentro come i tuoi denti in ceramica». Nel video c’è una delle ex di Tony, Taylor Mega, che fa un dito medio.

Lo scontro si alza di livello: ieri sera Tony Effe ha pubblicato “Chiara”, brano in cui cita apertamente Ferragni e i figli. «La prossima figlia devi chiamarla sconfitta», dice sulla figlia Vittoria. Quanto a Leone: «Non assomigli a tuo figlio, sei un coniglio». Poi una risposta sulle accuse di abuso di sostanze: «Eravamo insieme quella sera, e la coca*na ti piaceva». Poi sulla crisi di coppia: «Non si lascia una mamma sola», «Lei ti è rimasta accanto nella malattia, e quando aveva bisogno sei scappato via, infame». Infine allusioni a una presunta bisessualità di Fedez, e l’avvertimento: «Tutta la scena ti odia».

Chiara Ferragni, che finora era rimasta fuori, si arrabbia e sui social scrive: «Fate quello che volete, ma lasciate tutti in pace me e i miei figli». A stretto giro anche Fedez interviene: «Piccolo gangsta non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano. Scarso nel rap. Scarso nei valori». Poi pubblica una foto con il titolo del programma tv anni Novanta «Solletico», come a dire che quelle parole non lo hanno minimamente toccato. Infine annuncia un nuovo pezzo di contro risposta, si chiamerà "Allucinazione collettiva".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata