“Sono diventata mamma di colpo. E pure di due, tutto raddoppiato”.

Luciana Littizzetto racconta l’esperienza dell’affido dei suoi due figli, Vanessa e Jordan Beljuli. Una decisione presa quando la comica era legata a Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. I due fratelli erano due bambini: oggi hanno 22 e 25 anni.

“Ai tempi, non ero sposata e non potevo adottare – ha spiegato Littizzetto a ‘Che tempo che fa’ presentando il libro ‘Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore’ -. Così ho pensato all’affido. Avevo l’idea di accompagnare un bambino per un pezzo di strada. Non era previsto ma erano due fratelli di 9 e 12 anni, non si potevano dividere. E io sono diventata mamma di colpo: erano due, tutto raddoppiato. E una volta che sei lì, che fai? Tu vuoi fare la mamma più mamma che puoi, ma ti sembra di non riuscirci”.

“Tutti ti danno consigli, io non capivo più niente. Quando si diventa mamma in maniera naturale le cose si imparano poco alla volta – ha proseguito -. Io a volte mi sentivo persa. Poi ho capito che bisogna fare la mamma come si è ed è andato tutto bene. Mi dicono: non sono i tuoi figli, non li hai fatti tu. Ma cosa c’entra? I figli sono i figli del cuore, non solo i figli della pancia. Quelli che cresci, quelli per cui piangi, per cui sorridi, per cui sei preoccupata. Per me loro sono il senso della vita. È stato difficile, ma l’affido è un’esperienza che rifarei tutta la vita e che consiglio”.

Oggi a distanza di anni il percorso dell’adozione è stato completato, ma Vanessa e Jordan la chiamano mamma solo “quando siamo davanti ad estranei, mentre mi chiamano Lu quando sono soli con me. In effetti, non riescono tanto a dire mamma, una mamma naturale ce l’hanno. Non è più un problema. Ormai mi sono abituata, ma chi se ne frega”.

