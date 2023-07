Sono iniziate le prove in teatro, ma tra qualche giorno cantanti e orchestra si sposteranno in piazza d'Italia a Sassari, dove è stato già montato il palco che il 7 luglio alle 21.30 ospiterà l’opera “Pagliacci” di Leoncavallo nel nuovo allestimento dell’Ente de Carolis. La postazione è stata studiata dal progettista dell’allestimento Emilio Sonnu e dalla scenografa Antonella Conte per consentire una visione dello spettacolo da tutti i lati della piazza.

Sul palco Angela Nisi, Luciano Ganci, Marco Caria, Murat Can Guvem, Gabriele Nani. La regia dell’opera è affidata ad Alberto Gazale, celebre baritono che è diventato qualche mese fa il direttore artistico dell'ente de Carolis.

Il progetto della lirica d’estate è stato accolto con grande entusiasmo dai sassaresi che hanno fatto una lunga fila al botteghino per ritirare i biglietti gratuiti a disposizione in platea e quelli destinati agli abbonati. Lo spettacolo è stato pensato però per essere visibile anche a chi non è riuscito a trovare posto a sedere. Il palco rialzato consentirà una visione nitida e l’amplificazione curata da Alberto Erre diffonderà la musica in tutta l’area. I numerosi tavolini dei locali della piazza diventeranno così, per una sera, palchi d’opera da cui godere dello spettacolo che sarà impreziosito dal disegno luci di Tony Grandi.

Lo spettacolo è tra gli eventi dell’edizione 2023 di Sassari Estate ed è inserito nel cartellone della stagione lirico- sinfonica del de Carolis realizzata grazie al contributo del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna.

© Riproduzione riservata