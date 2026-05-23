In Gallura i protagonisti dell’opera mondiale: l’International Opera Competition Bernardo De Muro porta in Sardegna i migliori talenti della lirica internazionale. Intitolato al grande tenore tempiese, il concorso in programma dal 26 al 29 maggio tra Porto Cervo e Tempio Pausania nasce con l’obiettivo di trasformare l’Isola in un punto di riferimento per la formazione, la promozione e la valorizzazione dei giovani cantanti lirici, creando un ponte diretto tra il territorio e le più importanti istituzioni operistiche del globo.

L’edizione 2026 di uno dei progetti più prestigiosi della programmazione culturale della Fondazione Bernardo De Muro ETS si articolerà in diverse fasi selettive, tra prove eliminatorie, semifinali e finale pubblica. Il concorso rientra tra le attività ufficiali del Festival Bernardo De Muro, e offre ai partecipanti concrete opportunità di crescita artistica e professionale attraverso il confronto diretto con alcune delle più importanti figure del panorama operistico internazionale. La competizione, infatti, permetterà ai partecipanti di esibirsi davanti ad alcuni dei più influenti professionisti del settore.

Presieduta da Sebastian Schwarz, responsabile delle compagnie di canto del Teatro alla Scala di Milano, la giuria sarà composta da Robert Körner (Director of Casting, Staatsoper Wien), Jonathan Friend (Artistic Advisor Irish National Opera, Dublin; Casting Consultant the Royal Swedish Opera, Stockholm and Houston Grand Opera), Tobias Hasan (Artistic Director, Staatsoper Unter den Linden, Berlin), Eytan Pessen (Musical Consultant and vocal coach at the Volksoper in Vienna), Peter Katona (Director of Casting, The Royal Opera House Covent Garden, London), Gianluca Macheda (Director and General Manager, GM Art & Music) e Roberto Mauro (Artistic Director, Canadian Opera Company).

In palio prestigiose opportunità professionali e importanti premi economici (8mila euro per il 1° Premio, 5mila per il 2° Premio, 3mila per il 3° Premio e 4mila per i Premi Speciali). Tra i riconoscimenti più prestigiosi il Premio della Critica, realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Critici Musicali.

Le prime due giornate dell’evento, dedicate alle fasi selettive e le prove eliminatorie, si svolgeranno al Conference Center di Porto Cervo, mentre il gran finale dell’International Opera Competition Bernardo De Muro 2026 si terrà il 29 maggio (ore 19) presso il Teatro del Carmine di Tempio Pausania con il Concerto di Gala dei finalisti e la proclamazione dei vincitori.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Bernardo De Muro ETS con la collaborazione della Regione Autonoma della Sardegna e dei Comuni di Tempio Pausania, Arzachena e Santa Teresa.

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