«Ci tengo sempre a condividere, in questi giorni in cui sono stata sommersa da tanto affetto, per il quale ringrazio qui tutti, di cuore, ma anche da un po’ di odio, una modalità tipica di spargere il secondo».

Geppi Cucciari, dopo il successo alla co-conduzione di una serata di Sanremo assieme a Carlo Conti e Mahmood, condivide sui suoi canali social il post di un odiatore del web che, riprendendo una battuta della presentatrice e comica di Macomer, la rigira contro di lei insultandola.

«Shablo, Joshua, Guè, Tormento, Neffa – li presentava, introducendo la loro cover del venerdì –. Tutta gente senza onomastico...».

L’hater immagina la risposta, totalmente inventata, dei protagonisti della kermesse: «San Geppi invece si festeggia quando trovi qualcuno che abbia il coraggio di tr...ti».

Lei non sta a guardare: «Meta lo permette. Segnalo».

Migliaia in pochi minuti i like al post e i commenti di condanna contro la “battuta”: «Talmente stupida che ho dovuto leggerla 3 volte per capirla», scrive un’utente. E un’altra: «I bulletti non hanno vinto, c’è speranza».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata