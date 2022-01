"Non riesco più a camminare, ho la sindrome di Guillain-Barré”.

L’ex pornostar Jenna Jameson condivide sui social un video dal letto d’ospedale alle Hawaii dove racconta della malattia che purtroppo sta affrontando.

La 47enne, ex regina dei film a luci rosse protagonista di oltre 130 film tra gli anni Novanta e Duemila, da settimane stava male con attacchi di vomito. Dopo una prima visita in ospedale e una Tac da cui non è emerso nulla di particolare è stata rimandata a casa. Ma le sue condizioni sono rimaste sempre instabili tanto che ha dovuto fare altri accertamenti: "Non riusciva più a reggersi in piedi – ha raccontato il compagno e padre della loro bimba, Lior Bitton -. I suoi muscoli delle gambe sono molto deboli e non riesce neanche ad andare in bagno con le sue gambe”.

“Secondo i medici – spiega Jameson – ho a che fare con una sindrome chiamata sindrome di Guillain-Barré. Resto in ospedale fino a quando la cura e il trattamento non saranno completi”.

"Leggo i vostri messaggi privati e vi ringrazio tanto”, ha aggiunto. E a chi ipotizza che si tratti di una reazione al vaccino contro il Covid chiarisce: “Voglio specificare che non sono vaccinata e dunque questa non è una reazione al vaccino”.

Jameson ha altri due figli, due gemelli avuti dal wrestler Tito Ortiz.

