Buona la prima. Con “La notte dei Romantici” i Modà, ieri, hanno conquistato San Siro e ora si preparano per bissare, il 28 giugno, all’Arena Fiera di Cagliari, chiudendo un cerchio iniziato, nove anni, fa proprio con la stessa doppietta sui grandi palchi di Milano e Cagliari, e aprendone un altro.

Questa volta, infatti, c’è una grande novità, perché sul palco di un San Siro bollente Kekko Silvestre, ritrovata fiducia, dopo un brutto periodo di depressione, ha annunciato, a sorpresa, che ad accompagnarli per tutto il tour, ci sarà Nicola Nite, suo cognato, ma, soprattutto, ex cantante dei Tazenda, uscito dal gruppo a gennaio, dopo 12 anni di musica e amicizia.

«In questi mesi i Modà hanno partorito una grande novità», ha detto Kekko ai 56 mila del Meazza. «Un nuovo cantante, che si aggiungerà a noi, una voce straordinaria, la potenza del Gennargentu: Nicola Nite!».

Insomma, i Modà tornano a Cagliari con un bel pezzo di Sardegna in formazione, a conferma del legame profondo che, da sempre, lega Kekko all’Isola, dove si è sposato, con una seconda cerimonia a Villasimius, dopo quella ufficiale a Milano, e dove ha trovato l’ispirazione per brani indimenticabili, tra cui “Cuore e Vento”, realizzato in collaborazione proprio coi Tazenda e cantato, giovedì, a San Siro, in un duetto ad alto tasso emotivo con Nite, rimasto poi sul palco coi Modà per tutto il live, ai cori e alla chitarra acustica.

«Non vediamo l’ora di tornare a Cagliari, che è una città che amiamo in modo particolare, come tutta la Sardegna», ci ha raccontato Kekko, prima del concerto al Meazza. «Sarà una notte speciale».

«Un temporale di emozioni», come canta in “Sono già solo” e a giudicare dal concerto andato in scena giovedì a San Siro, con la band in grande spolvero a sostenere un Kekko a mille, nel corso di una scaletta lunga 24 pezzi, tra brani rock, come “Vivo da Re”, “La Notte”, “Passione maledetta”, ballate storiche quali “Non ti mancherà mai il mare”, “Tappeto di fragole”, “Arriverà” e diversi estratti dal nuovo album “8 Canzoni”, tra cui “Come hai sempre fatto”, “Cash” intitolata e dedicata da Kekko all’amico scomparso e la sanremese “Non ti dimentico”, il ritorno a Cagliari dei Modà con “La notte dei Romantici” si annuncia grandioso.

Cinzia Meroni

