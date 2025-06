Ariete: Ormai il tempo che avete dedicato a quel progetto non tornerà indietro. Cercate, però, di non buttarvi giù!

Toro: Avete molto da perdere ma anche tanto da guadagnare da questa nuova situazione. Provate a buttarvi!

Gemelli: In questo periodo siete sempre sul “chi va là!”. Dovete capire cosa vi turba e affrontare subito la situazione.

Cancro: Il lavoro sta andando alla grande! Ricordatevi, però, di prendervi cura di voi stessi e delle vostre relazioni.

Leone: Non dimenticate le persone che vi sono state al fianco quando ne avevate bisogno. Fate quella chiamata!

Vergine: Quanto avete desiderato questo momento! Ora finalmente potete prendervi il posto che vi è sempre spettato.

Bilancia: Avete combinato un bel guaio! Ora dovete riparare alla situazione e capire cosa volete veramente...

Scorpione: Dovete riuscire a uscire dalla situazione di stallo nella quale vi siete infilati senza saperlo. Chiedete aiuto.

Sagittario: Certe amicizie durano per tutta la vita, altre sono solo passeggere. Non abbattetevi, non siete soli.

Capricorno: Se all’inizio dell’anno soldi e progetti non erano nei piani, ora la ruota sta finalmente girando. Ci siamo!

Acquario: Amate tanto pianificare la vita degli altri, ma la vostra ora è allo sbaraglio. Riprendete le fila degli impegni!

Pesci: Siete un po’ troppo creduloni quando si parla di soldi! Ricordatevi che non crescono sugli alberi.

