Farà tappa a Villacidro questa sera, sabato 14 giugno, alle ore 21.30 presso The Kiosk nel suggestivo scenario di Sa Spendula il tour dei New Karalis, la formazione composta da Paride Pusceddu ed Esmeralda Tola che fino al 2024 annoverava anche la superstar Diana Puddu vincitrice della scorsa edizione di The Voice Senior, la kermesse canora di Rai1 presentata da Antonella Clerici.

Un concerto molto atteso, con un vastissimo repertorio proposto da due autentici virtuosi voluto dall’Associazione Arte Ambiente e ospitato nella struttura villacidrese crocevia di molti live d’eccezione e artisti di fama nazionale.

La collaborazione artistica fra Paride Pusceddu ed Esmeralda Tola nasce nel lontano 1991.

Paride Pusceddu, diplomato in percussioni presso il Conservatorio Verdi di Milano, tastierista e cantante, matura diverse esperienze in campo artistico, sia nelle reti tv nazionali e private che nei teatri, prima di approdare in Sardegna, dove dirigerà alcune bande musicali e si dedicherà all’insegnamento della musica.

Dopo aver collaborato, come batterista/cantante, in alcune delle più prestigiose e affermate realtà musicali isolane, fonda l’orchestra di liscio “Karalis”, nella quale entra alla fine degli anni ’80 come solista e special guest alla fisarmonica Esmeralda Tola un talento prodigio all’epoca giovanissima virtuosa agli inizi della carriera.

Diplomatasi in saxofono classico presso il Conservatorio di Cagliari, prosegue il suo percorso artistico con Paride Pusceddu esibendosi neo più prestigiosi festival in Sardegna e oltre Tirreno. Nel corso degli anni sono nate diverse collaborazioni che li ha visti coinvolti in alcuni progetti anche in ambito teatrale.

Parallelamente alla formazione in duo, Paride Pusceddu ed Esmeralda Tola sono impegnati nel tour “Bon Voyage 2025” di Diana Puddu, continuando a portare nelle piazze la musica da ballo che da sempre ha caratterizzato la loro attività.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

