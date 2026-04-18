Molto più che un tributo a un gigante del sassofono jazz, all'esordio dal vivo nel capoluogo: il Jazzino di Cagliari, in via Carloforte 74, sarà teatro questa domenica alle 21:45 della resa del vivo di "Serenity", nuovo progetto discografico della sassofonista isolana Laura J Marras sulle note del grande Joe Henderson, recuperandone l'eredità musicale.

Pubblicato lo scorso 16 gennaio tramite Wow Records, "Serenity" nasce proprio dalla volontà di reinterpretare i brani firmati dal jazzista statunitense, scomparso nel 2001 ma rimasto immortale nel genere. E le tracce del disco – eccezion fatta per una, originariamente opera del trombettista Kenny Dorham – ne ripercorrono il prezioso repertorio nei più alti episodi, andando ben oltre il semplice omaggio grazie al talento espressivo dell'ensemble al fianco di Marras.

Esplorando e reinventando le melodie e le architetture armoniche di Henderson, hanno partecipato al disco e saranno presenti sul palco del jazz-club anche la cantante e flautista (oltre che autrice dei testi) Francesca Corrias, il pianista Alessandro Di Liberto, il bassista Gabriele Loddo e il batterista e percussionista Alessio Cogotti, impegnati in un solido e vivace interplay che acquisisce ancor più intensità nella dimensione dal vivo.

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