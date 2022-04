Guai per l’attore Cuba Gooding Jr.

Il premio Oscar si è dichiarato colpevole davanti alla Corte Suprema di Manhattan di aver baciato una cameriera in un nightclub di New York, il Magic Hour Rooftop Lounge, nel 2018, senza il suo consenso. Non solo, le telecamere mostrarono che più volte le aveva palpeggiato gambe e seno.

Il 54enne, miglior attore non protagonista per il film “Jerry Maguire” nel 1997, ha anche ammesso di essere responsabile di altri due episodi di contatto non consensuale nell'ottobre 2018 e nel giugno 2019.

Ha dunque patteggiato, evitando per il momento l’arresto: dovrà proseguire le cure per la dipendenza dall’alcol per altri sei mesi.

Se rispetterà i termini del patteggiamento la condanna sarà ridotta a una violazione. Altrimenti rischia fino a un anno di carcere.

(Unioneonline/D)

