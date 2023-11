Fuori oggi, in radio e su tutte le piattaforme digitali, “Cocktail d’amore”, il singolo che segna l’atteso ritorno di Mahmood.

Il brano, scritto dal cantante di origini sarde e prodotto da Dardust, è una ballad malinconica sulla fine di una relazione, che sfoglia con delicatezza i ricordi della coppia, dai viaggi ai momenti e gesti più semplici, fino a ripercorrere aspettative e desideri ormai annebbiati dai rimpianti.

Il titolo del pezzo ha fatto arrabbiare Cristiano Malgioglio, data l’omonimia con un suo grande successo del 1983: «Sono fuori di me – ha detto quando è stata annunciata l’uscita -. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi 'Nel blu dipinto di blu'. Non si può fare, mi fa infuriare. Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, cambiasse immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia».

Mahmood dal canto suo non risponde e si prepara all’European Tour, 16 date che lo vedranno esibirsi nei principali club di 10 Paesi europei - fra cui Regno Unito, Francia, Germania, Spagna - per poi concludere con una tappa italiana al Fabrique di Milano, prevista per il 17 maggio 2024.

