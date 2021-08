Ha preso il coraggio a due mani e ha deciso di raccontare tutto di sé ai suoi fan. Christina Applegate, l’attrice americana nota anche al pubblico italiano per un famoso ruolo in “Friends” (interpretava la sorella di Rachel), ha annunciato di avere la sclerosi multipla. “Me l’hanno diagnosticata qualche mese fa”, ha scritto su Twitter. “È stato un viaggio strano – ha aggiunto - , ma sono aiutata da persone che conosco e che soffrono di questa malattia".

La 49enne già in passato ha dovuto affrontare dure prove: nel 2008 è stata colpita da un cancro al seno e si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva e alla rimozione delle ovaie per prevenire un ritorno del tumore.

L’attrice è conosciuta inoltre per altre famose interpretazioni in "Bad Moms", "Married... with Children" e "Dead to Me".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata