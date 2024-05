A Bulzi come a Venezia. Nella chiesa romanica dalla facciata bicroma di San Pietro delle Immagini risuoneranno sabato alle 19 le musiche di Vivaldi, Albinoni e Alessandro e Benedetto Marcello. Il concerto a ingresso gratuito non a caso si chiama “La Serenissima, le note veneziane” e fa parte del festival di musica antica “Note senza tempo” diretto artisticamente da Daniele Cernuto ed è organizzato dall’associazione “Dolci accenti”.

Protagonista l’Accademia Hermans diretta da Fabio Ciofini che suonerà un clavicembalo italiano firmato Roberto Marioni. Strumenti antichi anche per Fabio Ceccarelli che utilizzerà una copia del traversiere settecentesco di Carlo Palanca e Alessandra Montani suonerà un violoncello originale francese Boiven-Grasset del 1740.

Il programma prevede la Sonata RV 50 per traversiere e basso continuo di Antonio Vivaldi; la Sonata opera 6 numero 6 per violino (traversiere) e basso continuo di Tomaso Albinoni; il Concerto in Re minore per oboe e orchestra di Alessandro Marcello trascritto da Bach; la Sonata VI opera 3 per traversiere e basso continuo di Giovanni Benedetto Platti; la Sonata RV 47 per violoncello e bc di Vivaldi; per finire, la Sonata XII opera 2 per traversiere e basso continuo di Benedetto Marcello.

