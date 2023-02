Un progetto originale ideato e interpretato da Michele Vargiu che ha raccolto consenti in tutti i teatri della Penisola. Tre spettacoli dedicati a personaggi dello sport che sono andati controcorrente in un contesto storico ostile. La "Trilogia dello Sport" rientra a Sassari e per la prima volta sarà proposta tutta insieme nel mese di marzo sul palco dell'Auditorium Provinciale di Via Montegrappa.

Si parte mercoledì primo marzo alle 21 con “Der Boxer-ballata per Johann Trollmann”, il “pugile zingaro” che diventò campione di boxe nella Germania del Terzo Reich e fu osteggiato, perseguitato e infine rinchiuso in un campo di concentramento dove trovò la morte. Sul palco, insieme a Michele Vargiu, le musiche di Gianluca Dessì, composte e suonate dal vivo alla chitarra, si intrecciano magicamente alla narrazione. Lo spettacolo, prodotto da Teatro Tabasco e Meridiano Zero, è stato citato in studi sul suo protagonista, Johann Trollmann, pubblicati in Francia, nel documentario di Jonathan Bonder "Holocaust Histories" realizzato negli Stati Uniti ed è stato visto e discusso in questi anni di vita da migliaia di studenti e spettatori in tutta la Penisola.

ll 16 marzo va in scena “Perdifiato”, basato sulla storia di Alfonsina Strada, la prima donna a correre con gli uomini nel Giro d'Italia, nel 1924.

La trilogia chiuderà il 29 marzo con “Le Fuorigioco” che narra della nascita della prima squadra di calcio femminile in Italia, il Gruppo Calciatrici Femminili Milanese, nato nel 1933.

