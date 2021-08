Ampia la ricerca in Sardegna per comporre il cast di “Impero”, la serie tv di Sky Studios ed Èliseo entertainment ambientata nel mondo del calcio e le cui riprese inizieranno il 20 settembre ad Arzachena.

Prodotta da Luca Barbareschi e diretta da Fabio Resinaro e Nico Marzano, vede tra i protagonisti Francesco Montanari, Elena Radonicich e Giancarlo Giannini.

Nell’Isola si svolgono le riprese del terzo episodio e quindi è partita la corsa al casting: occorrono, tra gli altri, venti ragazzini che sappiano giocare a calcio; quindici che abbiano dimestichezza con passaggi, tiri in porta e dribbling; nove giocatori di beach soccer. E infine quattro uomini con fisico sportivo che impersoneranno assistenti allenatori, oltre a venti tra uomini e donne che faranno da spettatori come amici o parenti dei ragazzini in campo. Idem per il beach soccer. Anche in questo caso sarà necessaria la presenza di quaranta tifosi.

I candidati – in totale circa 150-200 persone – devono essere possibilmente residenti vicino ad Arzachena.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata