Tagikistan, Iran e Italia: tre nazioni con tre religioni diverse, tre culture diverse ma una droga comune: l'eroina. Si intitola “The Brown Heart of Asia” il documentario della regista e produttrice Cinzia Puggioni che approda su Prime Video.

Olbiese che vive tra Roma e Parigi, Cinzia Puggioni si era già guadagnata l'attenzione in diversi festival internazionali dedicati al documentario per “Su Battileddu”, simbolo del carnevale di Lula, che le è valso i premi nel Babel Film Festival di Cagliari (miglior autore), nel Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe (Spagna) e nel Wave Awards Festival in California (Usa).

“The Brown Heart of Asia” è un trittico che parla di storie legate dal consumo di eorina. La prima parte è dedicata all'Asia centrale: il Tagikistan, sulla scoperta della sua geografia e della situazione sociale e capillarità dell'eroina, e Bam (Iran), attraverso l'abuso di eroina dopo il terremoto e il traffico internazionale dall'Afghanistan. La terza storia riguarda invece l'Italia e l'operazione Blue Moon, attuata dai servizi segreti occidentali nei primi anni Settanta per diffondere l'eroina a prezzi estremamente bassi con l'obiettivo di fermare le proteste dei giovani legate al crescente spettro del comunismo italiano.

Tre vicende che portano a una unica domanda: l'eroina è un affare di Stato?

