Angela (Brambati) ha appena comprato casa a Baja Sardinia, Angelo (Sotgiu, originario di Trinità d’Agultu, e dunque sardo doc, ma cresciuto in Liguria) ne ha una all’Isola Rossa, e non vedono l’ora di trasferirsi là, nei rispettivi “paradisi”, per qualche giorno di vacanza. Prima, però, c’è un impegno professionale (su tutti) molto importante da onorare: il concerto del Gala Night dell’Abi d’Oru, in programma stasera, nel bel mezzo del tour europeo di Angela e Angelo, meglio noti come i Ricchi e Poveri.

L’appuntamento

Il programma proposto dal celebre hotel affacciato sul Golfo di Marinella, tra Golfo Aranci e Porto Rotondo, prevede (orientativamente alle 19) l’aperitivo di benvenuto nei giardini del resort per gli ospiti dell’esclusivo evento, dunque (alle 20.45) la cena a bordo piscina firmata dallo chef Alessandro Cocco e impreziosita nel finale dai dolci del pluripremiato pastry chef Andrea Tortora e (tra le 22 e le 23) il concerto dei Ricchi e Poveri. A seguire la musica dei dj fino a mezzanotte, con lo spettacolo dei fuochi d’artificio a illuminare la baia di Marinella e a salutare il Ferragosto che nasce.

Cosa potrebbero volere di più (prima di andare in vacanza) due tra i più grandi protagonisti della musica italiana, capaci di portare avanti con grande forza e successo la storia e la musica di uno dei gruppi icona del panorama nazionale? «Intanto, non vediamo l’ora di essere là», dice Angela alla vigilia dell’appuntamento mentre si gode una bella fetta d’anguria per placare l’arsura estiva. «Non vogliamo svelare la scaletta, ma di certo c’è che ci divertiremo tutti, noi sul palco e il pubblico presente, a cantare le nostre canzoni», aggiunge prima di lasciare spazio ad Angelo.

«Girare per tutta l’Italia e in Europa in concerto ci dà molta soddisfazione», dice Sotgiu. «Ormai sono più di 50 anni che ci esibiamo, e percepire l’entusiasmo del pubblico ai nostri concerti è qualcosa di impagabile», spiega il cantante e musicista classe 1946, tra i fondatori del gruppo nel 1967 con Angela Brambati, ribattezzata “la brunetta dei Ricchi e Poveri”, la “bionda” Marina Occhiena, che ha lasciato il gruppo nel 1981 salvo ritrovarlo per due stagioni in occasione della reunion, tra il 2020 e il 2021, e Franco Gatti, soprannominato il “Baffo”, scomparso quattro anni fa.

Le canzoni

Sulla scaletta dello show dell’Abi d’Oru i Ricchi e Poveri non si sbottonano, ma basta fare la domanda giusta, tipo: “La vostra canzone preferita del vostro immenso repertorio?” per capire che stasera nel prestigioso resort a 5 stelle il pubblico troverà soddisfazione. Angela non ha dubbi: «Sarà perché ti amo!». Angelo è invece più aperto a più opzioni. «Sanremo nel 1985 l’abbiamo vinto con Se m’innamoro, e mi viene subito in mente questa», ricorda Sotgiu, «ma anche nelle precedenti partecipazioni, nei primi anni ’70, agli inizi della nostra carriera, portammo brani che ancora oggi sono tra i più famosi della nostra storia, come “La prima cosa bella” e “Che sarà”, e con i quali conquistammo, peraltro, due onorevoli secondi posti».

A questo punto, Angela insiste: «La mia preferita è Sarà perché ti amo», e il suo compagno d’avventura cede: «Ok, anche Sarà perché ti amo!». Lo spettacolo che i Ricchi e Poveri offrono durante una semplice intervista a due è pirotecnico come quello che sfoderano ogni volta che si esibiscono insieme a colpi di Mamma Maria e Voulez vous danser, ma non solo: lo show di stasera sarà esuberante e travolgente, e ripercorrerà oltre 50 anni di carriera fino ai recenti tormentoni Ma non tutta la vita, brano certificato Disco di platino da FIMI/GfK, Aria e Il Natale degli angeli.

I giovani

Uno spettacolo in cui la storia della musica italiana si intreccia con la contemporaneità. A tal proposito, i Ricchi e Poveri ammettono di amare le nuove leve. «Ascolto sempre la radio, trovo che ci siano molti artisti emergenti interessanti», commenta Angelo. «A me piace tutto», gli fa eco Angela, pronta, per sua stessa ammissione, a far scattare in piedi gli ospiti dell’Abi d’Oru per cantare e ballare sulle note delle hit dei Ricchi e Poveri. La dichiarazione che accompagna la tournée della famosa band genovese, che con le sue ospitate ha contribuito al successo di diversi programmi cult della storia della televisione italiana, è tutto un programma: «Continua il tour nel desiderio di condividere con tutti voi tante serate speciali in cui ciascuno sarà protagonista».

Intanto, nei pressi del Golfo di Marinella il conto alla rovescia per il concerto dei Ricchi e Poveri è partito. In spiaggia si sentono i bagnanti cantare Sarà perché ti amo e Mamma Maria, successi senza tempo che accompagnano da decenni le estati degli italiani e i ricordi di intere generazioni, e che fanno sì che la tournée del prossimo anno – non un dettaglio – sia già fitta di date.

Ilenia Giagnoni

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