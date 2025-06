C’erano tre icone della musica dance anni ’80 a San Giovanni Suergiu per l’attesissimo appuntamento con uno degli eventi di punta dell’estate nel Sulcis Iglesiente.

Grazie all’impegno profuso dal Comitato dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista e della Generazione 75, il format Disco Summer Sulcis è andato in scena ieri notte in Piazza Quattro Novembre, invasa da migliaia di persone al richiamo di successi che hanno fatto ballare milioni di giovani di allora.

Ritmi e melodie immortali interpretati, con straordinaria energia, da Tracy Spencer, Gazebo e Johnson Righeira con intermezzi alla consolle del dj Riccardo Maiocchetti: artisti che, ancora oggi, a distanza di oltre 40 anni, continuano a proporre le loro hit al pubblico di tutte le età nei più importanti festival dedicati ai revival di quell’epoca d’oro della musica italiana.

Canzoni come “Vamos a la Playa”, "L’ Estate sta finendo”, “No Tengo Dinero” di Johnson Righeira, sul palco dell’Ariston per l’ultima edizione di Sanremo nella serata delle cover con i Coma_Cose, o le gettonatissime “I Like Chopin”, “Masterpiece”, “Dolce Vita” di Gazebo, capace di piazzarsi primo in Europa nelle classifiche di vendita del 1983.

E ancora il coinvolgente sound di Tracy Spencer, scoperta da Claudio Cecchetto ancora giovanissima e applaudita recentemente all’Arena Suzuki per le serate televisive di Amadeus e a “I Migliori anni” di Carlo Conti su Rai 1, con “Love Is Like a Game”, "Take Me back" "Run to Me", il brano che nel 1986 fu sul podio più alto al Festivalbar, superando in classifica perfino Madonna.

A presentare la serata una di quelle adolescenti che è cresciuta con le canzoni dell’epoca e oggi volto di punta dell’intrattenimento Rai, Anna Falchi, conduttrice de ”I Fatti vostri” e da oltre 30 anni sulla cresta dell’onda, apparsa sul palco del piccolo borgo sulcitano per l’amicizia che la lega a Fausto Massa, autore tra i più richiesti, nativo proprio di San Giovanni Suergiu, ma trapiantato da subito a Roma con collaborazioni ai massimi livelli internazionali nei grandi show televisivi targati Rai e Mediaset ed in forze nella scuderia di un colosso come Friends & Partners.

Anna Falchi e Fausto Massa lavorano insieme tutti i giorni in quel contenitore creato da Michele Guardì, regista siciliano, ideatore e autore di un infinito elenco di trasmissioni per il piccolo schermo molto amate dai telespettatori, che proprio quest’anno ha festeggiato le 35 edizioni dell’appuntamento del mezzogiorno più longevo delle televisioni europee.

La prima puntata de “I Fatti vostri” risale al 3 dicembre 1990 e vedeva al timone l’indimenticato Fabrizio Frizzi.

Dopo la musica trascinante di ieri, stasera, mercoledì 25 giugno, alle ore 21.30, sempre in piazza IV Novembre, si ride con le battute esilaranti di Cossu e Zara, una delle formazioni comiche di maggiore seguito nell’Isola con partecipazioni a livello nazionale su Zelig Off e in altri programmi di culto incentrati sul cabaret.

Recentemente Gabriele Cossu, tra un sold out e l’altro in accoppiata con Jacopo Cullin e anche in solo, è stato ospite di Luigi Almiento su Radiolina a “La Cicala e la Formica” per raccontare la sua quarantennale attività di attore e festeggiare i 30 anni di duo comico con Chicca Zara.

Ingresso libero.

L.P.

