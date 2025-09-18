La musica antica veneziana apre la XVI edizione di “Domenica in Concerto”Sul palco si esibiranno Emanuele Cappellotto al mandolino, Leonardo Mariotto al clavicembalo e Claudio Gasparoni alla viola da gamba
Sarà un viaggio nell'eleganza sonora della Venezia barocca ad aprire la XVI edizione della rassegna “Domenica in Concerto” 2025.
Domenica 21 settembre, alle ore 18.30, le sale del Museo Diocesano Arborense si trasformeranno in una raffinata cornice musicale per accogliere l’ensemble "I Musici della Serenissima", protagonista del concerto inaugurale con il programma Il Mandolino Italiano.
Fondato nel 1982 dal violista da gamba Claudio Gasparoni, il gruppo è composto da musicisti veneziani specializzati nell’interpretazione storicamente informata della musica antica.
Sul palco si esibiranno Emanuele Cappellotto al mandolino, Leonardo Mariotto al clavicembalo e lo stesso Gasparoni alla viola da gamba. Insieme, proporranno una selezione di composizioni che raccontano la raffinata arte strumentale del Settecento italiano, con particolare attenzione alla tradizione veneziana.
La rassegna “Domenica in Concerto”, giunta alla sua sedicesima edizione, fa parte della 51^ Stagione Concertistica dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino”, un punto di riferimento per la promozione della musica classica in Sardegna. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con l’Arcidiocesi Arborense e il Museo Diocesano Arborense.